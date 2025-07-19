Директора ринку в Києві взяли під варту з альтернативою застави майже в 1 млн грн

19 липня Солом’янський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід директору одного зі столичних ринків.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Запобіжний захід для директора ринку в Києві

Запобіжний захід для директора ринку в Києві, якого слідчі СБУ та прокурори Київської міської прокуратури підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, обрали в суботу, 19 липня.

Зараз дивляться

Директора ринку в Києві взяли під варту з альтернативою внесення застави в розмірі 908 тис. грн.

Слідством установлено, що посадовець спільно з уже колишньою співробітницею Управління туризму та промоцій КМДА вимагали від підприємця $25 тис. за безперешкодне користування орендованим приміщенням на території ринку.

Для реалізації схеми чиновниця запропонувала вирішити питання доступу до приміщення, яке частково розташоване в арці, що перебуває в користуванні КМДА. До передачі грошей був залучений і директор ринку, який мав сприяти передачі майна.

Обох затримали безпосередньо під час отримання коштів. Їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України — одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, поєднане з вимаганням.

Як уточнює агентство Інтерфакс-Україна, мова йде про директора Київського центрального ринку Бессарабський Миколу Ковальчука. Разом із ним у справі фігурує колишня чиновниця КМДА Марина Радова.

Як повідомлялося, 18 липня правоохоронці затримали директора столичного ринку та посадовицю Київської міської держадміністрації при одержанні неправомірної вигоди у розмірі $25 тис.

Згідно з повідомленням, у 2023 році підприємець орендував комунальне майно для облаштування закладу громадського харчування. Центральний вхід до приміщення виявився у спільному користуванні з КМДА, що стало підставою для вимагання грошей за безперешкодний доступ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.