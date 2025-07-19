Обстріл України 19 липня: низка влучань, є жертва, серед поранених – дитина

У ніч на 19 липня Україна зазнала чергового масованого обстрілу. Під атакою країни-агресора опинилися Київ та область, Черкаська, Дніпропетровська, Сумська, Запорізька, Рівненська, Одеська, Херсонська та Донецька області тощо. Внаслідок атаки з боку РФ є поранені, зокрема дитина, а також загиблі.

Про наслідки чергового удару по Україні – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Обстріл України 19 липня: які наслідки

РФ обстріляла Україну 379 засобами повітряного нападу, запустивши по нашій країні 344 ударні БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів, а також 12 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, вісім крилатих ракет Іскандер-К та 15 крилатих ракет Х-101.

Зараз дивляться

Мобільні вогневі групи Сил оборони України збили 208 засобів повітряного нападу ворога.

– Скрізь, де це необхідно, зараз працюють і допомагають усі служби, відновлюють місця та допомагають людям після атаки, – заявив президент Володимир Зеленський.

Про наслідки масованого обстрілу України – читайте далі.

Київ та область

У Києві вночі 19 липня також лунали вибухи. Зафіксовано наслідки ворожої атаки у Дарницькому районі.

Там, як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, на дах житлового будинку впала частина БпЛА. Попередньо без пожежі та постраждалих.

У Київській області вночі працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в обʼєкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.

У Вишгородському районі пошкоджено легковий автомобіль, інформує Київська ОВА.

Черкаська область

Черкащина також була під ворожою атакою – в області працювали сили ППО. Було знищено російську ракету, а також три БпЛА.

Минулось без потерпілих. Шкоди для інфраструктури, за попередніми даними, теж немає, повідомляє начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Суми та Сумщина

У Сумах пошкодили критичну інфраструктуру – без електропостачання залишилося декілька тисяч сімей. Комбіновані удари були по Шостці, повідомив президент Володимир Зеленський.

Як повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, уночі Шосткинська громада знову зазнала масованого удару з боку РФ.

Майже протягом чотирьох годин росіяни атакували Шостку ударними БпЛА.

Внаслідок атаки ворога зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури. Також є пошкодження у житловому секторі.

Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Одеса

В Одесі пошкоджений житловий будинок, постраждали шість людей, і серед них дитина. На жаль, одна людина загинула.

Щонайменше три людини постраждали.

Кіровоградська область

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що внаслідок нічної ворожої дронової атаки в одній з громад Новоукраїнського району пошкоджено приватний будинок.

Обійшлося без постраждалих та травмованих. Територію обстежують спеціалісти.

Рівенська область

Під час чергової атаки наші сили ППО знешкодили кілька повітряних цілей ворога, повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.

Дніпропетровська область

Били ракетами і дронами по Павлограду Дніпропетровської області.

– Пекельні ніч та ранок для Павлограда. Наймасованіша атака на місто. Вибух за вибухом. російські терористи цілили ракетами та безпілотниками, – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У результаті удару РФ були пошкоджені житловий будинок та важлива інфраструктура, зокрема пожежна частина та промислові підприємства.

Херсонська область

У Херсоні ворожі боєприпаси влучили по різних районах міста, повідомляє ДСНС України. Унаслідок ударів частково зруйновані та спалахнули квартири на другому поверсі двоповерхового багатоквартирного будинку, а також нежитлові споруди.

У смт Білозерка Херсонського району зафіксовано пожежі в приватних житлових будинках

Рятувальники працювали під загрозою повторних ударів та постійної активності ворожих дронів.

Донецька область

Рятувальники ліквідували 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Донецькій області, повідомляє ДСНС України.

Ворог завдав удару із реактивної системи залпового вогню по приватному житловому сектору у Дружківці, в результаті чого було пошкоджено три приватні будинки.

У Лимані рятувальники ліквідували пожежу у приватному житловому будинку та загоряння лісової підстилки на загальній площі 5000 кв. м, спричинених обстрілами противника.

У Костянтинівці вогнеборці загасили пожежу квартири у 14-поверхівці, яка виникла через влучання БПЛА.

У Краматорську рятувальники ліквідовували наслідки атаки безпілотних летальних апаратів у промисловій зоні міста.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.