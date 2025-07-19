Повторна атака на Шостку: шість ударів КАБами спричинили пожежу

Вдень 19 липня російська авіація повторно атакувала Шосткинську громаду – цього разу КАБами. На місці влучання спалахнула пожежа.

Наслідки атаки на Шостку сьогодні

Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що після 10:00 ворог завдав удару по Шосткинській громаді шістьма керованими авіабомбами.

За його словами, зафіксовано прицільне влучання – там здійнялася пожежа.

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Проте, на щастя, попередньо, обійшлося без жертв і постраждалих.

Наслідки атаки на Шостку з’ясовуються.

Ще вночі 19 липня окупанти атакували Шостку ударними безпілотниками.

Зафіксовані руйнування об’єктів цивільної інфраструктури та пошкодження у житловому секторі. Тоді теж минулося без жертв та постраждалих.

Загалом за минулу добу російські війська здійснили понад 100 обстрілів по 32 населених пунктах у 15 територіальних громадах області. Найбільше – у Сумському та Шосткинському районах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 242-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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