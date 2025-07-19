У Києві водійка Mercedes без прав влетіла в літню терасу кафе: є постраждала

У центрі Києва водійка автомобіля Mercedes в’їхала на літню терасу кафе, внаслідок чого постраждала 28-річна жінка.

ДТП у Києві на вулиці Саксаганського – подробиці

Як повідомляє Поліція Києва, ДТП на вулиці Саксаганського відбулося сьогодні близько 19:25.

За попередніми даними, водійка Mercedes не впоралась з керуванням та виїхала за межі проїзної частини на тротуар.

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Внаслідок автопригоди травмовано жінку, яка перебувала на літній терасі одного з кафе. Після ДТП у Києві 28-річну постраждалу з тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу.

У Патрульній поліції Києва з’ясували, що громадянка, яка наїхала на літню терасу кафе, ніколи не отримувала водійського посвідчення. Попередньо, кермувальниця авто – твереза.

Вона пояснила правоохоронцям, що нібито під час руху на підлогу впав мобільний телефон, який вона намагалась підняти, внаслідок чого втратила керування автомобілем.

На місці автопригоди у Києві продовжують працювати слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування автопригод, патрульні поліцейські та лікарі.

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