Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Старша донька Полякової вийшла заміж: хто став обранцем
Як ухвалювали Декларацію про державний суверенітет України
Ми рекомендуємо
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
Усик – Дюбуа 2: текстова онлайн-трансляція бою
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

У Києві водійка Mercedes без прав влетіла в літню терасу кафе: є постраждала

ДТП у Києві на вулиці Саксаганського
ДТП у Києві на вулиці Саксаганського. Фото: Поліція Києва
ДТП у Києві на вулиці Саксаганського
ДТП у Києві на вулиці Саксаганського. Фото: Поліція Києва
ДТП у Києві на вулиці Саксаганського
ДТП у Києві на вулиці Саксаганського. Фото: Патрульна поліція Києва
ДТП у Києві на вулиці Саксаганського
ДТП у Києві на вулиці Саксаганського
ДТП у Києві на вулиці Саксаганського

У центрі Києва водійка автомобіля Mercedes в’їхала на літню терасу кафе, внаслідок чого постраждала 28-річна жінка.

ДТП у Києві на вулиці Саксаганського – подробиці

Як повідомляє Поліція Києва, ДТП на вулиці Саксаганського відбулося сьогодні близько 19:25.

За попередніми даними, водійка Mercedes не впоралась з керуванням та виїхала за межі проїзної частини на тротуар.

Зараз дивляться

Внаслідок автопригоди травмовано жінку, яка перебувала на літній терасі одного з кафе. Після ДТП у Києві 28-річну постраждалу з тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу.

У Патрульній поліції Києва з’ясували, що громадянка, яка наїхала на літню терасу кафе, ніколи не отримувала водійського посвідчення. Попередньо, кермувальниця авто – твереза.

Вона пояснила правоохоронцям, що нібито під час руху на підлогу впав мобільний телефон, який вона намагалась підняти, внаслідок чого втратила керування автомобілем.

На місці автопригоди у Києві продовжують працювати слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування автопригод, патрульні поліцейські та лікарі.

Читайте також
ДТП в Києві: маршрутка врізалася у вантажівку
дтп-київ

Пов'язані теми:

ДТПДТП в КиєвіКиївНацполіціяПатрульна поліція
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь