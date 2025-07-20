У Сумах дрон влучив у житлову зону: є пошкодження, знеструмлені будинки

Про удар по Сумах стало відомо близько 14:00 20 липня, коли російська армія атакувала місто ударними безпілотниками.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Атака на Суми 20 липня: що відомо

Унаслідок атаки на Суми сьогодні пошкоджено вікна житлового будинку, автомобіль та мережа електропостачання в Зарічному районі міста.

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Частина будинків залишилася без світла.

До медиків звернулася 34-річна жінка з 7-річним сином. В обох гостра реакція на стрес.

Жінці та дитині надали медичну допомогу. Лікуються вони амбулаторно.

Триває обстеження території після атаки на Суми та ліквідація наслідків ворожої атаки.

Спеціальні служби працюють на місці події, оцінюючи масштаби завданих збитків.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання в районах, які постраждали від атаки на Суми.

Комунальні служби усувають пошкодження інфраструктури та житлових об’єктів.

Фото: Олег Григоров

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