ДТП в Ірані: перекинувся автобус, понад 20 загиблих

Смертельна ДТП в Ірані сталася в суботу вранці в провінції Фарс. За попередньою інформацією загинули понад 20 людей.

Про це повідомляє агентство AP.

ДТП в Ірані 20 липня: що відомо

ДТП в Ірані сталася на південь від столиці провінції Шираз. Внаслідок перекидання автобуса загинули щонайменше 21 людина, ще 34 особи дістали травми.

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Обставини та точні причини ДТП в Ірані наразі з’ясовуються.

Правоохоронці та рятувальні служби проводять розслідування для встановлення всіх деталей трагедії з пасажирським автобусом.

Як зазначили в агентстві, Іран належить до країн із найбільшою кількістю дорожньо-транспортних пригод у світі.

Щороку на дорогах країни гинуть майже 17 тисяч людей, що робить ситуацію з безпекою руху критичною.

Високий рівень аварійності пов’язаний із нехтуванням заходами безпеки дорожнього руху та використанням застарілих транспортних засобів.

Технічний стан багатьох автобусів не відповідає сучасним стандартам безпеки.

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