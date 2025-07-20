ДТП в Ірані: перекинувся автобус, понад 20 загиблих
Смертельна ДТП в Ірані сталася в суботу вранці в провінції Фарс. За попередньою інформацією загинули понад 20 людей.
Про це повідомляє агентство AP.
ДТП в Ірані 20 липня: що відомо
ДТП в Ірані сталася на південь від столиці провінції Шираз. Внаслідок перекидання автобуса загинули щонайменше 21 людина, ще 34 особи дістали травми.
Обставини та точні причини ДТП в Ірані наразі з’ясовуються.
Правоохоронці та рятувальні служби проводять розслідування для встановлення всіх деталей трагедії з пасажирським автобусом.
Як зазначили в агентстві, Іран належить до країн із найбільшою кількістю дорожньо-транспортних пригод у світі.
Щороку на дорогах країни гинуть майже 17 тисяч людей, що робить ситуацію з безпекою руху критичною.
Високий рівень аварійності пов’язаний із нехтуванням заходами безпеки дорожнього руху та використанням застарілих транспортних засобів.
Технічний стан багатьох автобусів не відповідає сучасним стандартам безпеки.