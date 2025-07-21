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Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
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Вибухи у Кропивницькому: на місце виїхали всі служби

ракетний удар. робота ппо
Фото: Факти ICTV

Вибухи у Кропивницькому чути вдень 21 липня. У багатьох регіонах України оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з Півдня.

Інформацію підтвердили у Кіровоградській ОВА.

Вибухи у Кропивницькому сьогодні: що відомо

За словами очільника ОВА Андрія Райковича, на місце вибуху в Кропивницькому районі виїхали усі відповідні служби.

Зараз дивляться

Нагадаємо, вибухи сьогодні лунали і в Івано-Франківській області.

Там внаслідок атаки безпілотників постраждали четверо людей, серед них – дитина.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що під час нічної атаки на Київ 21 липня зафіксовано щонайменше півтора десятка прямих влучань по різних об’єктах.

За його словами, сьогодні ракети, як крилаті, так і аеробалістичні, не досягли своїх цілей – були подавлені РЕБ або ж збиті вогневими засобами ППО.

Численні руйнування та пожежі зафіксовані у шести районах столиці.

Вночі 21 липня РФ завдала масованого комбінованого удару по Києву з використанням дронів та ракет.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 244-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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