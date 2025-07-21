Вибухи у Кривому Розі: РФ могла застосувати балістику

Звуки вибуху у Кривому Рогзі чули очевидці вдень 21 липня під час тривоги, оголошеної через загрозу застосування балістичного озброєння з Півдня.

Вибухи у Кривомі Розі сьогодні: що відомо

Чекаємо на офіційне підтвердження з боку представників місцевої влади.

Повітряні сили ЗСУ о 12:30 оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з Півдня. За 7 хвилин по тому жителі Кривого Рогу почули вибух.

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Станом на 13:00 для Дніпропетровської області додалася загроза застосування авіаційних засобів ураження.

В ніч проти 21 липня сили ППО збили в небі над Дніпропетровською областю сім ворожих БпЛА.

Зокрема, у Нікопольському районі окупанти застосували FPV-дрони та артилерію. Пошкоджені інфраструктура, АЗС та підприємство. Вогонь знищив дві автівки, ще три – побиті.

Крім того, дронами ворог влучив по Межівській громаді Синельниківського району. Тут пошкоджена інфраструктура. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 244-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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