Стрілянина у Василькові: невідомий поцілив у водія Range Rover

Одна людина в лікарні після вечірньої стрілянини у Василькові Київської області.

Про це повідомила поліція Київської області.

Стрілянина у Василькові 21 липня: що відомо

Стрілянина у Василькові сталася 21 липня о 22:50.

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Невідомий підійшов до авто місцевого жителя та здійснив кілька пострілів у бік водія автомобіля Range Rover.

Чоловік дістав вогнепальні поранення та був госпіталізований до медичного закладу.

На цей час тривають активні пошуки стрільця.

Поліцейські встановлюють всі обставини інциденту, мотиви нападу та особу нападника.

Правоохоронці працюють з очевидцями та вивчають записи камер відеоспостереження в районі події.

Слідство розглядає різні версії інциденту, включаючи особисті мотиви та можливі кримінальні розбірки.

Поліція закликає свідків події звертатися до правоохоронців з будь-якою інформацією, що може допомогти у розкритті злочину.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за замах на умисне вбивство.

До слова, нещодавно сталася стрілянина у Голосіївському районі Києва.

Прибувши за викликом правоохоронці виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням.

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