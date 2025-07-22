У будинку нардепа Христенка знайшли нові докази витоку інформації з НАБУ

Співробітники СБУ та Офісу генпрокурора під час обшуків за місцем проживання нардепа Федора Христенка, який підозрюється у роботі на ФСБ, викрили нові факти витоку інформації з обмеженим доступом із Національного антикорупційного бюро.

Результати обшуку у будинку нардепа Христенка

СБУ знайшла у будинку, в якому наразі мешкають близькі родичі Христенка, матеріали НАБУ, які містили конфіденційну інформацію.

Йдеться про документи негласного стеження за фігурантами кримінальних проваджень, котрі розслідує Бюро, а також десятки анкет кандидатів у детективи НАБУ.

Зараз дивляться

– Серед персональних карток були й дані на одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів Бюро Руслана Магамедрасулова, який, за матеріалами слідства, має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ, – кажуть в СБУ.

У будинку Христенка знайшли також анкету колишнього детектива НАБУ Тимура Аршавіна, який у 2024 році втік з України поза офіційними пунктами пропуску.

21 липня народному депутату від забороненої ОПЗЖ Федору Христенку, який втік з України ще на початку повномасштабного вторгнення РФ, заочно оголосили підозру в державній зраді.

За даними слідства, Христенко перебуває у тісному контакті з представниками керівництва НАБУ, зокрема із Русланом Магамедрасуловим, якого вчора затримали за підозрою у веденні бізнесу з Росією.

Джерело : СБУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.