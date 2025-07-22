У будинку нардепа Христенка знайшли нові докази витоку інформації з НАБУ
Співробітники СБУ та Офісу генпрокурора під час обшуків за місцем проживання нардепа Федора Христенка, який підозрюється у роботі на ФСБ, викрили нові факти витоку інформації з обмеженим доступом із Національного антикорупційного бюро.
Результати обшуку у будинку нардепа Христенка
СБУ знайшла у будинку, в якому наразі мешкають близькі родичі Христенка, матеріали НАБУ, які містили конфіденційну інформацію.
Йдеться про документи негласного стеження за фігурантами кримінальних проваджень, котрі розслідує Бюро, а також десятки анкет кандидатів у детективи НАБУ.
– Серед персональних карток були й дані на одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів Бюро Руслана Магамедрасулова, який, за матеріалами слідства, має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ, – кажуть в СБУ.
У будинку Христенка знайшли також анкету колишнього детектива НАБУ Тимура Аршавіна, який у 2024 році втік з України поза офіційними пунктами пропуску.
21 липня народному депутату від забороненої ОПЗЖ Федору Христенку, який втік з України ще на початку повномасштабного вторгнення РФ, заочно оголосили підозру в державній зраді.
За даними слідства, Христенко перебуває у тісному контакті з представниками керівництва НАБУ, зокрема із Русланом Магамедрасуловим, якого вчора затримали за підозрою у веденні бізнесу з Росією.