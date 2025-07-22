Вибухи у Словʼянську: пошкоджено будинки, дитсадок, корпус ДДПУ, є поранені

Вибухи у Словʼянську пролунали у вівторок близько 04:40, коли ворог вдарив по районах міста.

Про це повідомив начальник Словʼянської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Вибухи у Словʼянську 22 липня: що відомо

Перший вибух у Словʼянську стався унаслідок влучання у дорожнє покриття на вулиці Батюка, у мікрорайоні Лісний.

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Другий вибух у Словʼянську прогримів у центрі міста, в районі вулиці Василівської.

Унаслідок обстрілів Слов’янська пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, дитячий садок, адміністративну будівлю, корпус Донбаського державного педагогічного університету (ДДПУ) та автомобілі.

За словами Вадима Ляха, під час ранкових вибухів у Слов’янську постраждали люди. Однак точну кількість поранених наразі не називають.

Спеціальні служби працюють на місці подій, надаючи допомогу постраждалим та оцінюючи масштаби завданих збитків від ранкових вибухів у Словʼянську.

22 липня також пролунали вибухи у Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки на місто загинув 10-річний хлопчик.

Фото: Вадим Лях

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