Вибухи в Одесі: в будинках вибито вікна, на парковці згоріли авто, є постраждалий

Вибухи в Одесі під час атаки дронів прогриміли вночі 22 липня близько 02:20. Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про наслідки вибухів в Одесі сьогодні розповіли мер міста Геннадій Труханов та керівник ОВА Олег Кіпер.

Вибухи в Одесі: що відомо про атаку дронів

Попри роботу сил ППО є пошкодження цивільної інфраструктури в одному з районів Одеси.

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Зокрема, спалахнули адміністративна будівля та легкові автівки на парковці, у житлових багатоповерхових будинках вибиті вікна, пошкоджено магазин.

За даними ДСНС, попередньою, постраждала одна людина.

До ліквідації наслідків атаки залучались 17 одиниць техніки та 62 рятувальника.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 245-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

Фото : ДСНС

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