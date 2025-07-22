Вибухи в Одесі: в будинках вибито вікна, на парковці згоріли авто, є постраждалий
Вибухи в Одесі під час атаки дронів прогриміли вночі 22 липня близько 02:20. Є пошкодження цивільної інфраструктури.
Про наслідки вибухів в Одесі сьогодні розповіли мер міста Геннадій Труханов та керівник ОВА Олег Кіпер.
Вибухи в Одесі: що відомо про атаку дронів
Попри роботу сил ППО є пошкодження цивільної інфраструктури в одному з районів Одеси.
Зокрема, спалахнули адміністративна будівля та легкові автівки на парковці, у житлових багатоповерхових будинках вибиті вікна, пошкоджено магазин.
За даними ДСНС, попередньою, постраждала одна людина.
До ліквідації наслідків атаки залучались 17 одиниць техніки та 62 рятувальника.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 245-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.