Вибухи в Зеленодольській громаді: російський дрон пошкодив інфраструктуру

Вибухи в Зеленодольській громаді сьогодні прогриміли після нічної атаки ворожого дрона.

Про це повідомили у Криворізькій РДА та очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вибухи в Зеленодольській громаді 22 липня: що відомо

Вночі ворог вдарив безпілотником по території Криворізького району, а саме по Зеленодольській громаді.

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Внаслідок вибуху в Зеленодольській громаді пошкоджено інфраструктуру. Люди не постраждали.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив інформацію про вибухи в Зеленодольській громаді 22 липня.

За його словами, ворог поцілив FPV-дроном.

На решті територій Криворізького району протягом ночі лунала повітряна тривога, проте минулося без надзвичайних подій.

Спеціальні служби працюють на місці події, оцінюючи масштаби завданих збитків від вибуху в Зеленодольській громаді.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 245-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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