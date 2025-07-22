Вибухи в Зеленодольській громаді: російський дрон пошкодив інфраструктуру
Вибухи в Зеленодольській громаді сьогодні прогриміли після нічної атаки ворожого дрона.
Про це повідомили у Криворізькій РДА та очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Вибухи в Зеленодольській громаді 22 липня: що відомо
Вночі ворог вдарив безпілотником по території Криворізького району, а саме по Зеленодольській громаді.
Внаслідок вибуху в Зеленодольській громаді пошкоджено інфраструктуру. Люди не постраждали.
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив інформацію про вибухи в Зеленодольській громаді 22 липня.
За його словами, ворог поцілив FPV-дроном.
На решті територій Криворізького району протягом ночі лунала повітряна тривога, проте минулося без надзвичайних подій.
Спеціальні служби працюють на місці події, оцінюючи масштаби завданих збитків від вибуху в Зеленодольській громаді.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 245-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.