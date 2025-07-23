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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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Атака на Херсон: під ударом був інфраструктурний об’єкт, є загибла та поранений

вогонь пожежа ДСНС
Фото: ДСНС

Унаслідок атаки на Херсон ворожим безпілотником по інфраструктурному об’єкту постраждав 48-річний місцевий житель та загинула 66-річна жінка.

Про це повідомили правоохоронці, а також очільник ОВА Олександр Прокудін.

Атака на Херсон: які наслідки

Поліція доставила чоловіка до лікарні з вибуховою травмою та множинними уламковими пораненнями тулуба, рук і ніг.

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Крім того, за словами начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, внаслідок атаки на Херсон загинула жінка у Дніпровському районі міста.

– Через черговий ворожий обстріл смертельні поранення дістала 66-річна херсонка. Мої співчуття рідним загиблої, — зазначив Прокудін.

Також обстрілу артилерією зазнали 7 населених пунктів Херсонської громади.

Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Зимівник, Молодіжне, Інженерне, Придніпровське, Садове та Антонівка.

Зокрема, пошкоджено та зруйновано обʼєкти критичної та соціальної інфраструктури – багатоповерхівка, приватні будинки та автомобіль.

Внаслідок російських атак в Херсонській громаді 8 людей постраждали.

Вибухи сьогодні в ночі лунали і в Кривому Розі. Там внаслідок атаки безпілотників зруйновано житловий будинок, ще 4 будинки та підприємства зазнали пошкоджень.

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