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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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На Подолі у Києві чоловік стріляв по автівці: що відомо про інцидент

Стрілянина на Подолі у Києві
Фото: Нацполіція

Вранці 23 липня чоловік вчинив стрілянину у дворі житлового будинку в Подільському районі Києва. Правопорушника оперативно затримали працівники поліції.

Стрілянина на Подолі у Києві

До столичної поліції надійшло повідомлення від мешканців житлового комплексу на Подолі про те, що невідомий зловмисник відкрив стрілянину по автомобілю, який рухався.

На місце прибули оперативники територіального підрозділу та патрульні поліцейські.

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За участі фахівців кримінального аналізу вдалося оперативно розшукати та затримати 35-річного правопорушника.

Затриманий розповів, що стріляв у бік автомобіля з травматичної зброї через конфлікт із його водієм, який стався напередодні. При цьому сам власник транспортного засобу не постраждав.

У нього вилучили знаряддя вчинення злочину.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї).

Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.

Стрілянина на Подолі
Фото: Нацполіція
Стрілянина на Подолі
Фото: Нацполіція
Стрілянина на Подолі
Фото: Нацполіція
Стрілянина на Подолі
Стрілянина на Подолі
Стрілянина на Подолі

Два дні тому сталася стрілянина у Василькові Київської області – невідомий підійшов до авто та зробив кілька пострілів у бік водія автомобіля Range Rover.

Чоловік дістав вогнепальні поранення та був госпіталізований до медичного закладу. Наразі пошуки стрільця тривають.

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стрілянина київ

Джерело: Нацполіція

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