СБУ затримала ексдиректора департаменту КМДА за розкрадання 75 млн грн

Служба безпеки України затримала ексдиректора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, якого підозрюють у привласненні бюджетних коштів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Затримання ексдиректора департаменту КМДА

Йдеться про розкрадання майже 75 млн грн, призначених для паліативної допомоги тяжкохворим. Навесні цього року СБУ викрила перших фігурантів – двох заступників керівника департаменту КМДА, очільника столичної психлікарні та їхнього спільника.

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За даними слідства, вони привласнювали бюджетні кошти, виділені на підтримку киян із невиліковними захворюваннями.

Слідство зібрало докази щодо ексочільника профільного департаменту КМДА, який обіймав посаду у 2022–2025 роках і був співорганізатором “схеми”.

За його керівництва укладалися угоди з підконтрольними компаніями, що мали безоплатно надавати ліки, харчі та послуги тяжкохворим. Натомість, як встановили правоохоронці, половину бюджетних коштів витратили на оренду й купівлю елітних автівок та нерухомості.

Щоб приховати оборудку, зловмисники оформлювали придбане майно нібито для потреб пацієнтів, фальсифікуючи звітну документацію.

Також СБУ затримала трьох представників столичних фірм, які “відмивали” викрадені гроші під виглядом надання безоплатних послуг, а готівку передавали організаторам “схеми”.

На підставі нових доказів ексдиректору департаменту КМДА і трьом підконтрольним йому підприємцям повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою в умовах воєнного стану).

Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. За цією ж статтею кваліфіковано злочини з боку “тіньового” куратора департаменту КМДА, який переховується за кордоном.

Джерело : СБУ

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