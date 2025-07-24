Атака на Підлиман: від удару бомбою ФАБ-250 загинула родина переселенців
На Харківщині внаслідок нічної атаки на Підлиман загинула родина переселенців. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Нічна атака на Підлиман: наслідки
Вночі 24 липня 2025 року російські війська завдали авіаційного удару по селу Підлиман Борівської селищної територіальної громади Ізюмського району.
За попередніми даними, окупанти скинули авіабомбу ФАБ-250 з УМПК, що спричинило руйнування житлових будівль та масштабну пожежу.
Внаслідок нічної атаки на Підлиман загинула ціла родина: 57-річна жінка, 58-річний чоловік та 36-річний син.
Відомо, що вони були пересесенцями з села Богуславка Ізюмського району.
За фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей, розпочато досудове розслідування.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 247-му добу.
На інтерактивній карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Харківська обласна прокуратура