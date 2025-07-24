Атака на Підлиман: від удару бомбою ФАБ-250 загинула родина переселенців

На Харківщині внаслідок нічної атаки на Підлиман загинула родина переселенців. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Нічна атака на Підлиман: наслідки

Вночі 24 липня 2025 року російські війська завдали авіаційного удару по селу Підлиман Борівської селищної територіальної громади Ізюмського району.

За попередніми даними, окупанти скинули авіабомбу ФАБ-250 з УМПК, що спричинило руйнування житлових будівль та масштабну пожежу.

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Внаслідок нічної атаки на Підлиман загинула ціла родина: 57-річна жінка, 58-річний чоловік та 36-річний син.

Відомо, що вони були пересесенцями з села Богуславка Ізюмського району.

За фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей, розпочато досудове розслідування.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 247-му добу.

На інтерактивній карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Харківська обласна прокуратура

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