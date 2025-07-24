Для обстрілу Черкас ворог застосував Іскандери зі шрапнеллю – ОВА

24 липня росіяни обстріляли Черкаси ракетами типу Іскандер-К зі шрапнеллю.

Про це розповів керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець у коментарі Суспільному.

Обстріл Черкас 24 липня: що відомо

Унаслідок обстрілу Черкас 24 липня в місті утворилося два великих осередки з руйнуваннями від падіння уламків ракет.

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За словами Табурця, застосовані росіянами ракети зі шрапнеллю мали надзвичайно велику силу ураження:

— Розліт такої шрапнелі становить до кілометра, – зауважив очільник області.

Очільник ОВА наголосив, що постраждала виключно цивільна інфраструктура. Спалахнули пожежі.

Унаслідок обстрілу Черкас сьогодні за однією локацією пошкоджені близько 15 багатоповерхівок – там вибиті вікна, пошкоджені дахи та балкони.

Ще одним осередком руйнувань стало державне підприємство Ліси України (пошкоджені адміністративна та три господарські будівлі).

У цьому ж районі пошкоджень зазнали ще дев’ять багатоповерхівок.

Також унаслідок обстрілу Черкас пошкоджено десятки автомобілів на стоянці (машини загорілися через падіння уламків).

Рятувальники швидко ліквідували пожежі.

Під час атаки на Черкаси пошкоджено ще й одне з міських кладовищ. Там понівечено кілька могильних плит.

Усі служби працюють на місці, документуючи наслідки атаки та надаючи допомогу постраждалим.

Наразі відомо, що внаслідок вибухів у Черкасах 24 липня травми дістали шестеро дорослих та дев’ятирічна дитина.

Троє з постраждалих доставили до лікарні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 247-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Ігор Табурець

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