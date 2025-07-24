Вибухи у Миколаєві: горіли склади двох підприємств
Вибухи у Миколаєві сьогодні вночі лунали під час повітряної тривоги.
Вибухи у Миколаєві сьогодні
Як повідомив очільник військової адміністрації Віталій Кім у ніч на 24 липня сили протиповітряної оборони Миколаївщини знищили або подавили вісім ворожих дронів-камікадзе типу Shahed 131/136, а також безпілотники інших типів.
– Близько 02:55 ворог атакував місто БпЛА типу Shahed 131/136, – написав він у своєму телеграм-каналі.
Внаслідок бойової роботи та падіння уламків виникли пожежі складських будівель двох підприємств.
За попередньою інформацією постраждалих немає, повідомили у ДСНС.
– Внаслідок обстрілу виникли пожежі складських будівель двох підприємств – рятувальники ліквідували загоряння загальною площею 450 кв.м, – йдеться у повідомленні.
Тим часом у Миколаївському районі 23 липня, о 09:44, окупанти відкрили артилерійський вогонь по Куцурубській громаді, а вже об 11:28 завдали удару FPV-дроном.
У селі Дмитрівка пошкоджено два приватні будинки, господарські споруди та адміністративну будівлю. Постраждалих немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 247-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.