Вибухи у Миколаєві: горіли склади двох підприємств

Вибухи у Миколаєві сьогодні вночі лунали під час повітряної тривоги.

Вибухи у Миколаєві сьогодні

Як повідомив очільник військової адміністрації Віталій Кім у ніч на 24 липня сили протиповітряної оборони Миколаївщини знищили або подавили вісім ворожих дронів-камікадзе типу Shahed 131/136, а також безпілотники інших типів.

– Близько 02:55 ворог атакував місто БпЛА типу Shahed 131/136, – написав він у своєму телеграм-каналі.

Внаслідок бойової роботи та падіння уламків виникли пожежі складських будівель двох підприємств.

Зараз дивляться

За попередньою інформацією постраждалих немає, повідомили у ДСНС.

– Внаслідок обстрілу виникли пожежі складських будівель двох підприємств – рятувальники ліквідували загоряння загальною площею 450 кв.м, – йдеться у повідомленні.

Тим часом у Миколаївському районі 23 липня, о 09:44, окупанти відкрили артилерійський вогонь по Куцурубській громаді, а вже об 11:28 завдали удару FPV-дроном.

У селі Дмитрівка пошкоджено два приватні будинки, господарські споруди та адміністративну будівлю. Постраждалих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 247-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.