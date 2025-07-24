Вибухи в Харкові: РФ вгатила двома КАБами, 23 постраждалих

Вибухи в Харкові прогриміли в Шевченківському районі міста, коли росіяни атакували обласний центр КАБами.

Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

Вибухи в Харкові 24 липня: що відомо

За попередньою інформацією, вибухи в Харкові сьогодні пролунали під час удару двома КАБами по центральній частині міста.

Зараз дивляться

Про перший удар міський голова повідомив об 11:06, про другий – ще за хвилину.

Влучання КАБа поряд з багатоповерхівкою призвело до того, що під завалами опинилися люди.

Крім того, на місці влучання горять близько 15 авто.

Друге влучання відбулося по цивільному підприємству, де спалахнула пожежа.

Наразі відомо про трьох постраждалих унаслідок вибухів в Харкові 24 липня. Одна з них 27-річна жінка.

Рятувальні служби працюють на місці події, намагаючись деблокувати людей з-під завалів житлового будинку.

За оновленою інформацією від очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, кількість постраждалих унаслідок вибухів у Харкові зросла до 16 осіб.

Серед них 10-річна дівчинка, яка отримала гостру реакцію на стрес.

Міський голова Харкова о 12:22 повідомив про 22 постраждалих.

Станом на 12:54 кількість постраждалих унаслідок обстрілу Харкова сягнула 23 осіб.

Вибухи в Харкові 24 липня: реакція Зеленського

У Харкові надають допомогу постраждалим на місцях ударів російських КАБів.

Станом на зараз уже відомо про десятки постраждалих, серед них і діти, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Росія вдарила двома авіаційними бомбами просто по місту.

Один удар – біля житлового будинку, другий – по цивільному підприємству, де зараз рятувальники гасять вогонь.

— Абсолютно безглузді удари, без жодної військової мети. І бачимо, що це єдине бажання Росії – продовжувати агресію, вбивства, – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Україні потрібна підтримка в захисті – сильна ППО та розширення виробництва зброї.

За його словами, на місцях атаки в Харкові залучені всі служби: лікарі, рятувальники, поліцейські.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 247-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.