У Кропивницькому районі зіштовхнулися легковик і вантажівка: загинула дитина

Смертельна ДТП у Кропивницькому районі сталася поблизу села Високі Байраки 25 липня.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

ДТП у Кропивницькому районі 25 липня: що відомо

У ДТП в Кропивницькому районі за участі вантажного та легкового автомобілів загинула дівчинка 2010 року народження.

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Рятувальники деблокували з понівеченого автомобіля її тіло.

Спеціальні служби працюють на місці аварії, встановлюючи всі обставини трагедії та надаючи необхідну допомогу.

Це не єдина смертельна ДТП, яка сталася 25 липня.

Раніше повідомлялося, що у ДТП в Івано-Франківській області загнув Ярослав Рущишин – народний депутат від партії Голос та секретар Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку.

Нардеп їхав на мотоциклі, але не впорався з керуванням і зіткнувся з перешкодою. Рущишин помер в лікарні.

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