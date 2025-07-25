Вибухи у Сумах 25 липня: росіяни атакували адмінбудівлю, сталася пожежа

Вранці 25 липня пролунали вибухи у Сумах. Російські окупанти завдали удару по місту, є пошкодження цивільної інфаструктури.

Вибухи в Сумах 25 липня 2025 – що відомо

Унаслідок вибухів у Сумах сьогодні, 25 липня, пошкоджень зазнала адміністративна будівля, на місці спалахнула пожежа.

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно ліквідували всі осередки горіння.

Зараз дивляться

– Вранці ворог знову завдав удару по обласному центру. Пошкоджень зазнала адміністративна будівля. Також виникло загоряння. Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки горіння. Також співробітниками ДСНС було проведено обстеження території, яка зазнала ворожого удару, – заявили у ДСНС.

У Сумській ОВА повідомили, що протягом минулої доби росіяни обстріляли 26 населених пунктів у 14 територіальних громадах області. Ворог застосував понад 20 КАБів, а також FPV-дрони, БпЛА та ракети.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Внаслідок атак, на жаль, є загибла і поранена.

У Зноб-Новгородській громаді загинула жінка 1982 року народженя та дістала поранення жінка 1965 року народження. На території громади пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та приватний автомобіль.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.