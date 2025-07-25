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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Вибухи у Дніпрі: війська РФ атакують ударними дронами

ппо шахед війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Потужні вибухи у Дніпрі прогриміли ввечері у п’ятницю, 25 липня, коли російські війська намагалися атакувати ударними дронами Shahed місто.

Вибухи у Дніпрі ввечері 25 липня – які наслідки

Про те, що у Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомили українські журналісти.

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ зафіксували групу безпілотників, які рухалися через Запорізьку область у напрямку Дніпропетровщини.

Зараз дивляться

Згодом українські військовослужбовці попередили, що дрони наближаються до міста Дніпро.

Дніпро на карті

Дніпро на карті. Фото: Google Maps

Крім цього, російські війська завдавали ударів по Нікопольському району 25 липня, повідомила Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

Як повідомив керівник ОВА Сергій Лисак, під атакою окупантів опинилися Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська і Покровська громади.

Внаслідок російських ударів загорівся приватний будинок, а ще чотири оселі – побиті. Водночас пошкоджені комунальне підприємство, авто, лінії електропередач та газогони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 248-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Воїни ЗСУ, українські військові, українські військовослужбовці

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