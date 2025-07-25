Вибухи у Дніпрі: війська РФ атакують ударними дронами

Потужні вибухи у Дніпрі прогриміли ввечері у п’ятницю, 25 липня, коли російські війська намагалися атакувати ударними дронами Shahed місто.

Вибухи у Дніпрі ввечері 25 липня – які наслідки

Про те, що у Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомили українські журналісти.

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ зафіксували групу безпілотників, які рухалися через Запорізьку область у напрямку Дніпропетровщини.

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Згодом українські військовослужбовці попередили, що дрони наближаються до міста Дніпро.

Крім цього, російські війська завдавали ударів по Нікопольському району 25 липня, повідомила Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

Як повідомив керівник ОВА Сергій Лисак, під атакою окупантів опинилися Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська і Покровська громади.

Внаслідок російських ударів загорівся приватний будинок, а ще чотири оселі – побиті. Водночас пошкоджені комунальне підприємство, авто, лінії електропередач та газогони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 248-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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