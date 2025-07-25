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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.

Вибухи в Харкові: РФ атакувала КАБом, є загиблий та постраждалі

Збиття КАБ
Фото: Факти ICTV

Вибухи в Харкові прогриміли близько 11:20 в Індустріальному районі міста.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Вибухи в Харкові 25 липня: що відомо

За попередньою інформацією, вибухи в Харкові сьогодні пролунали, коли ворог атакував один з районів міста керованою авіабомбою.

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Наразі відомо про шістьох постраждалих та одного загиблого.

Наслідки обстрілу встановлюються.

Спеціальні служби працюють на місці події, встановлюючи масштаби завданих збитків від російського КАБу.

За оновленою інформацією російський КАБ влучив у будівлю медичного закладу. Також пошкоджено приватний будинок, що знаходиться неподалік.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 248-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Генштаб

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