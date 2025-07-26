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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Дрон влучив у центр Сум: пошкоджено будівлю Сумської ОВА

Наслідки атаки дронами на будівлю Сумської ОВА 26 липня 2025
Наслідки атаки дронами на будівлю Сумської ОВА 26 липня 2025. Фото: Сумська ОВА
Наслідки атаки дронами на будівлю Сумської ОВА 26 липня 2025
Наслідки атаки дронами на будівлю Сумської ОВА 26 липня 2025. Фото: Сумська ОВА
Наслідки атаки дронами на будівлю Сумської ОВА 26 липня 2025
Наслідки атаки дронами на будівлю Сумської ОВА 26 липня 2025. Фото: Сумська ОВА
Наслідки атаки дронами на будівлю Сумської ОВА 26 липня 2025
Наслідки атаки дронами на будівлю Сумської ОВА 26 липня 2025
Наслідки атаки дронами на будівлю Сумської ОВА 26 липня 2025

Пошкоджена будівля Сумської обласної військової адміністрації внаслідок російської атаки у суботу, 26 липня.

Атака по будівлі Сумської ОВА 26 липня – які наслідки

Сьогодні ворог атакував Суми ударними безпілотниками, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, один з російських безпілотників влучив у центр Сум – площу Незалежності.

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Водночас пошкоджена будівля Сумської обласної державної адміністрації після.

– Це прицільна атака по цивільному об’єкту. На жаль, не перша, – зазначив Олег Григоров.

За попередньою інформацією, минулося без жертв та постраждалих. На місці працюють рятувальні служби, триває обстеження території.

Після вибухів у Сумах зафіксовано щонайменше чотири прильоти БпЛА, один з них – по нежитловому приміщенню. Частина жителів Сум та району тимчасово залишилася без світла.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 249-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Фото: Сумська ОВА

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