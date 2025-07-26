Дрон влучив у центр Сум: пошкоджено будівлю Сумської ОВА
Пошкоджена будівля Сумської обласної військової адміністрації внаслідок російської атаки у суботу, 26 липня.
Атака по будівлі Сумської ОВА 26 липня – які наслідки
Сьогодні ворог атакував Суми ударними безпілотниками, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров.
За його словами, один з російських безпілотників влучив у центр Сум – площу Незалежності.
Водночас пошкоджена будівля Сумської обласної державної адміністрації після.
– Це прицільна атака по цивільному об’єкту. На жаль, не перша, – зазначив Олег Григоров.
За попередньою інформацією, минулося без жертв та постраждалих. На місці працюють рятувальні служби, триває обстеження території.
Після вибухів у Сумах зафіксовано щонайменше чотири прильоти БпЛА, один з них – по нежитловому приміщенню. Частина жителів Сум та району тимчасово залишилася без світла.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 249-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Сумська ОВА