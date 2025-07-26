Дрон влучив у центр Сум: пошкоджено будівлю Сумської ОВА

Пошкоджена будівля Сумської обласної військової адміністрації внаслідок російської атаки у суботу, 26 липня.

Атака по будівлі Сумської ОВА 26 липня – які наслідки

Сьогодні ворог атакував Суми ударними безпілотниками, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, один з російських безпілотників влучив у центр Сум – площу Незалежності.

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Водночас пошкоджена будівля Сумської обласної державної адміністрації після.

– Це прицільна атака по цивільному об’єкту. На жаль, не перша, – зазначив Олег Григоров.

За попередньою інформацією, минулося без жертв та постраждалих. На місці працюють рятувальні служби, триває обстеження території.

Після вибухів у Сумах зафіксовано щонайменше чотири прильоти БпЛА, один з них – по нежитловому приміщенню. Частина жителів Сум та району тимчасово залишилася без світла.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 249-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сумська ОВА

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