Вибухи у Харкові 26 липня: ворог ударив КАБами по підприємству

Уночі 26 липня пролунало щонайменше чотири вибухи у Харкові. Керовані авіабомби впали у Київському районі.

Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов.

Вибухи у Харкові 26 липня: які наслідки

– Зафіксовано удар по цивільному підприємству, яке вже кілька років не працює. У навколишніх житлових будинках вибиті шибки. Інформації щодо постраждалих наразі немає, – написав мер Терехов о 00:30.

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Попередньо зафіксовано удар по цивільному підприємству, яке вже кілька не працює.

Внаслідок удару КАБами по місту, пошкоджені житлові будинки, склади, приватні авто.

Унаслідок ворожого удару КАБ по Харкову постраждало двоє людей. Медики надають всю необхідну допомогу.

На місці влучань працюють ДСНС.

Перед російськими ударами Повітряні сили попереджали про рух російських керованих авіабомб на Харків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 249-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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