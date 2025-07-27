Окупанти вдарили по автобусу з цивільними на Сумщині: є постраждалі

Російські окупанти завдали удару по автобусу з цивільними у Юнаківській громаді Сумського району.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Удар по автобусу у Юнаківській громаді 27 липня: що відомо

Про атаку на автобус у Юнаківській громаді стало відомо близько 17:00.

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За попередньою інформацією є постраждалі, яким зараз надають медичну допомогу.

— Всі екстрені служби задіяні для реагування на наслідки цієї цинічної атаки по мирному населенню, – заявив Григоров.

Спеціальні служби працюють на місці події, надаючи необхідну допомогу постраждалим та встановлюючи повні обставини цинічної атаки по автобусу з цивільними.

Інформація про кількість та стан постраждалих від удару по автобусу у Юнаківській громаді уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 250-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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