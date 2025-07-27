Окупанти вдарили по автобусу з цивільними на Сумщині: є постраждалі
Російські окупанти завдали удару по автобусу з цивільними у Юнаківській громаді Сумського району.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Удар по автобусу у Юнаківській громаді 27 липня: що відомо
Про атаку на автобус у Юнаківській громаді стало відомо близько 17:00.
За попередньою інформацією є постраждалі, яким зараз надають медичну допомогу.
— Всі екстрені служби задіяні для реагування на наслідки цієї цинічної атаки по мирному населенню, – заявив Григоров.
Спеціальні служби працюють на місці події, надаючи необхідну допомогу постраждалим та встановлюючи повні обставини цинічної атаки по автобусу з цивільними.
Інформація про кількість та стан постраждалих від удару по автобусу у Юнаківській громаді уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 250-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.