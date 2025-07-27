У Сумах пролунали повторні вибухи: що відомо

Вибухи у Сумах сьогодні пролунали під час повітряної тривоги.

Вибухи у Сумах – які наслідки

Про вибухи у Сумах вдень 27 липня повідомили кореспонденти Суспільного а також моніторингові телеграм-канали.

Повторні вибухи у Сумах пролунали близько 14:35. У Повітряних силах повідомляють про рух розвідувальних безпілотників у бік міста.

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Суми зазнають ударів від самого ранку. Як повідомив очільник військової адміністрації Олег Григоров, близько 11:30 російський ударний дрон влучив у Ковпаківський район міста.

– Внаслідок удару є пошкодження житлових та нежитлових будівель. Попередньо, вибиті близько 50 вікон, – написав він у своєму телеграм-каналі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 250-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сумська ОВА

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