Вибухи в Одесі 27 липня: безпілотники з моря атакують місто
Вибухи в Одесі сьогодні пролунали під час повітряної тривоги.
Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах.
Вибухи в Одесі: які наслідки
Внаслідок вибухів в Одесі у місті видно стовпи густого чорного диму.
Повітряну тривогу в Одеській області оголосили об 11:57. Ворожі безпілотники годину кружляли над морем, постійно змінюючи курс.
Мер Одеси Геннадій Труханов закликав містян та відпочивальників покинути пляжі та перейти в укриття.
– Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! Всім, хто на узбережжі, велике прохання, покинути цю зону, – написав він у своєму телеграм-каналі.
Також моніторингові канали повідомляли про загрозу балістики із тимчасово окупованого Криму.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 250-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.