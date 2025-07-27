Вибухи в Одесі 27 липня: безпілотники з моря атакують місто

Вибухи в Одесі сьогодні пролунали під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах.

Вибухи в Одесі: які наслідки

Внаслідок вибухів в Одесі у місті видно стовпи густого чорного диму.

Зараз дивляться

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили об 11:57. Ворожі безпілотники годину кружляли над морем, постійно змінюючи курс.

Мер Одеси Геннадій Труханов закликав містян та відпочивальників покинути пляжі та перейти в укриття.

– Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! Всім, хто на узбережжі, велике прохання, покинути цю зону, – написав він у своєму телеграм-каналі.

Також моніторингові канали повідомляли про загрозу балістики із тимчасово окупованого Криму.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 250-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.