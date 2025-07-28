Грози та шквали знеструмили понад 450 населених пунктів в Україні: що відомо

Через несприятливі погодні умови, а саме грози та шквали, станом на ранок 28 липня повністю або частково знеструмлено 459 населених пунктів у шести областях.

Про це повідомив НЕК Укренерго у понеділок, 28 липня.

Негода знеструмила 459 населених пунктів

– Ремонтні бригади обленерго вже працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів, – йдеться у повідомленні компанії.

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В Укренерго зазначили, що споживання електроенергії тримається на високому рівні.

Вчора, 27 липня, добовий максимум споживання, зафіксований увечері, був на 6,8% вищим ніж максимум попередньої неділі – 20 липня.

Причиною таких змін стало значне посилення спеки на всій території України порівняно з ситуацією, що була тиждень тому.

– Хмарна погода з дощем на значній території України та утримання спеки у південних і східних областях зумовлюють необхідність ощадливого споживання електроенергії упродовж цієї доби, – зазначили в НЕК.

В Укренерго попросили споживачів обмежити користування потужними електроприладами до 22:00.

У Міністерстві енергетики України зазначили, що станом на 28 липня система збалансована, тож планових обмежень для споживачів не передбачено.

Зараз триває планова підготовка енергетичного обладнання до підвищеного навантаження влітку та початку опалювального сезону.

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