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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
2 хв.

Росія обстріляла виправну колонію на Запоріжжі: 16 загиблих, десятки поранених

Рятувальники ДСНС
Фото: ДСНС

У ніч на 29 липня російська армія атакувала один із пенітенціарних закладів Запорізької області, внаслідок чого загинуло щонайменше 16 людей, ще 35 дістали поранення.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Атака на Запорізьку область 29 липня

– Вночі росіяни атакували один з пенітенціарних закладів області. На жаль, є загиблі та поранені, – повідомив він.

Федоров зазначив, що внаслідок атаки по Запорізькій області зруйновані приміщення виправної колонії. Також пошкоджені приватні будинки поруч.

Зараз дивляться

Голова ОВА згодом уточнив, що внаслідок атаки загинули 16 осіб, ще 35 – поранені. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

Уночі російська армія вісім разів обстріляла Запорізький район, попередньо, ФАБами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 252-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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