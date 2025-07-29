Станцію метро Либідська у Києві закривали через підозрілий предмет: що відомо

У вівторок, 29 липня, на станції київського метрополітену Либідська виявили підозрілий предмет. Станцію тимчасово закрили для пасажирів на вхід і вихід.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Підозрілий предмет на станції Либідська: що відомо

Станом на 15:40 потяги метро проїжджали станцію без зупинки.

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– На місце викликали вибухотехнічну групу. Про відновлення роботи станції повідомлять додатково, – йдеться у повідомленні.

О 16:39 стало відомо, що станція метро Либідська працює на вхід і вихід. Поїзди курсують у звичайному режимі.

Сторонній предмет загрози не становить.

Нагадаємо, 21 липня, в результаті атаки дронів було пошкоджено станцію метро Лукʼянівська. Постраждала наземна частина вестибюля.

Хоча пожежу зафіксовано не було і підземна інфраструктура не зазнала ушкоджень, з міркувань безпеки тимчасово призупинили рух на вхід і вихід.

Станція продовжувала функціонувати як укриття.

Подія спричинила хвилю паніки серед жителів прилеглих районів через густе задимлення. У соцмережах активно поширювалися відео та фото з місця інциденту.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив, що пошкодження зазнала вхідна частина станції. Обійшлося без постраждалих.

Мешканців столиці закликали обирати альтернативні маршрути та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

До вечора 21 липня станція метро Лук’янівська повністю відновила роботу.

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