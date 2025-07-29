Росія обстріляла виправну колонію на Запоріжжі: 17 загиблих, десятки поранених

У ніч на 29 липня російська армія атакувала Біленьківську виправну колонію в Запорізької області, внаслідок чого загинуло щонайменше 17 людей, ще 42 дістали поранення.

Першим про атаку на пенітенціарний заклад повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Атака на Запорізьку виправну колонію 29 липня

– Вночі росіяни атакували один з пенітенціарних закладів області. На жаль, є загиблі та поранені, – повідомив він.

Федоров зазначив, що внаслідок атаки на Запорізьку виправну колонію зруйновані приміщення виправної колонії. Також пошкоджені приватні будинки поруч.

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Доповнено о 10:50.

У Мін’юсті озвучили деталі атаки на Біленьківську виправну колонію. Орієнтовно о 23:28 у понеділок, 28 липня, армія РФ завдала авіаційного удару по території закладу за допомогою чотирьох керованих авіаційних бомб (КАБ).

Внаслідок атаки повністю зруйновано їдальню установи, суттєвих руйнувань зазнали адміністративний штаб та карантинна дільниця.

Внаслідок атаки загинули 17 осіб, ще 42 – поранені. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

Важкопоранені ушпиталені до лікарень. Один співробітник установи отримав незначні поранення – осколкове ураження обличчя.

До забезпечення порядку в установі залучено близько 50 співробітників охорони Державної кримінально-виконавчої служби України. Периметр установи не пошкоджено, загрози втечі немає.

Обстріл виправної колонії у Запорізькій області: реакція омбудсмена

На удар російської армії по виправній колонії у Запорізькій області відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

– Люди, які перебувають у місцях несвободи, не втрачають права на життя та захист. Це грубе порушення міжнародного гуманітарного права та ще один доказ воєнних злочинів РФ, – наголосив омбудсмен.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 252-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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