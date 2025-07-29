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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

Вибухи у Чернігові: Повітряні сили попередили про загрозу балістики

Ракетна атака, ракетний обстріл, атака дронами Shahed, вибухи
Фото: Факти ICTV

Потужні вибухи у Чернігові прогриміли у вівторок, 29 липня, коли було оголошено про загрозу застосування балістики.

Вибухи у Чернігові 29 липня – які наслідки

Про те, що пролунали вибухи у Чернігові сьогодні, повідомили українські журналісти з місця події.

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку, внаслідок чого було оголошено загрозу в низці областей України.

Зараз дивляться

Після цього українські військові повідомили про фіксування швидкісної цілі на Київщині.

Чернігів на карті

Чернігів на карті. Фото: Google Maps

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 252-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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