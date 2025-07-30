Начальнику ТЦК, який допоміг екскерівнику метрополітену виїхати за кордон повідомили про підозру

Київська міська прокуратура повідомила про підозру ексначальнику одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки столиці.

Ексначальнику Київського ТЦК повідомили про підозру

Його підозрюють у тому, що він сприяв виїзду за кордон колишнього керівника КП Київський метрополітен, попередньо організувавши підробку документів про непридатність до військової служби.

За даними слідства, дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 332 ККУ (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також сприяння незаконному перетину державного кордону).

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Розслідування встановило, що посадовець метрополітену звернувся до керівника ТЦК із проханням допомогти отримати документи, які дозволять йому бути виключеним з військового обліку та виїхати за межі країни.

Для реалізації схеми керівник ТЦК залучив кількох осіб: голову та секретаря військово-лікарської комісії, а також оператора мобілізаційного відділення.

Було оформлено фіктивне проходження медогляду, за результатами якого посадовцю метрополітену поставили діагноз, що дав змогу визнати його непридатним до військової служби.

Ці відомості були внесені до військового квитка, після чого колишній очільник КП Київський метрополітен у червні 2024 року залишив територію України.

Станом на зараз він не повернувся, а також перебуває у розшуку у справі щодо службової недбалості, яка, за даними слідства, могла призвести до затоплення тунелю метро між станціями Либідська та Деміївська.

Згодом Центральна військово-лікарська комісія скасувала рішення ВЛК Шевченківського ТЦК, яким фігуранта було визнано непридатним до служби.

Крім того, про підозру вже повідомили й іншим учасникам схеми – голові та секретарю ВЛК, а також працівнику ТЦК, який допомагав в організації фіктивного огляду.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили організаторів злочинного угруповання, які за гроші нелегально переправляли військовозобов’язаних чоловіків за кордон.

Джерело : Офіс генпрокурора

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