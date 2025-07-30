Вибухи в Корабельному районі: поранено жінку, пошкоджено будинки
Вибухи в Корабельному районі Херсона пролунали близько 5:00, коли російські війська атакували населений пункт з тимчасово окупованого лівобережжя.
Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.
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За інформацією ОВА, 64-річна жінка дістала контузію та вибухову травму.
Її оперативно доставили до лікарні, де вона отримала необхідну медичну допомогу. Надалі лікування продовжиться в амбулаторному режимі.
Також унаслідок вибухів у Корабельному районі пошкоджено будинки, автівки та паркани.
Крім ударів по житлових масивах у Корабельному районі, уночі росіяни завдали удару з безпілотника по закладу освіти в Комишанському старостинському окрузі.
В результаті пошкоджено дах одного з навчальних корпусів.
Під час цієї атаки люди не постраждали.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 253-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.