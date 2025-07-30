Вибухи в Корабельному районі: поранено жінку, пошкоджено будинки

Вибухи в Корабельному районі Херсона пролунали близько 5:00, коли російські війська атакували населений пункт з тимчасово окупованого лівобережжя.

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Вибухи у Корабельному районі 30 липня: що відомо

За інформацією ОВА, 64-річна жінка дістала контузію та вибухову травму.

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Її оперативно доставили до лікарні, де вона отримала необхідну медичну допомогу. Надалі лікування продовжиться в амбулаторному режимі.

Також унаслідок вибухів у Корабельному районі пошкоджено будинки, автівки та паркани.

Крім ударів по житлових масивах у Корабельному районі, уночі росіяни завдали удару з безпілотника по закладу освіти в Комишанському старостинському окрузі.

В результаті пошкоджено дах одного з навчальних корпусів.

Під час цієї атаки люди не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 253-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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