У Києві врятували живого чоловіка з-під завалів: шукають ще до 10 осіб
У Святошинському районі Києва рятувальники дістали з-під зруйнованого будинку живого чоловіка. Під завалами можуть бути ще близько десяти людей.
Про це повідомив журналістам очільник МВС України Ігор Клименко та пресслужба ДСНС.
Зруйнований будинок у Києві: під завалами люди
Клименко повідомив, що у зруйнованому під’їзді, який наполовину знищений, 56 квартир. На місці події у Солом’янському районі працюють 22 слідчі групи.
За попередньою інформацією, озвученою Клименком, під завалами може перебувати до десяти людей.
– Ми можемо стверджувати, що це пряме попадання ворожої ракети в цей будинок, — заявив міністр.
Рятувальники знайшли одного чоловіка в заблокованому приміщенні на першому поверсі. Клименко повідомляв, що чоловік був на першому поверсі чоловік затиснутий у бетонному склепі.
– Треба вирізати в бетонному просторі такий тунель. З чоловіком спілкуються, можуть передавати воду, – казав він.
Згодом рятувальники повідомили, що понад три години з чоловіком підтримували голосовий контакт. Він провалився з другого поверху на перший і його затисло конструкціями.
Рятувальники пробили отвір у стіні сусідньої квартири і сформували своєрідний тунель. На чоловіка наклали спеціальні фіксатори, щоб не нашкодити під час порятунку.
Атака на Київ 31 липня
У ніч на 31 липня російська армія завдала комбінованої атаки по Києву. Станом на 10:30 кількість постраждалих збільшилася до 82 людей.
Відомо про сімох загиблих, серед яких – дитина. У Святошинському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. Також пошкоджені квартири в декількох будинках. Горіли автівки.