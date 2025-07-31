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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

У Києві врятували живого чоловіка з-під завалів: шукають ще до 10 осіб

деблокували чоловіка
Фото: ДСНС

У Святошинському районі Києва рятувальники дістали з-під зруйнованого будинку живого чоловіка. Під завалами можуть бути ще близько десяти людей.

Про це повідомив журналістам очільник МВС України Ігор Клименко та пресслужба ДСНС.

Зруйнований будинок у Києві: під завалами люди

Клименко повідомив, що у зруйнованому під’їзді, який наполовину знищений, 56 квартир. На місці події у Солом’янському районі працюють 22 слідчі групи.

Зараз дивляться

За попередньою інформацією, озвученою Клименком, під завалами може перебувати до десяти людей.

– Ми можемо стверджувати, що це пряме попадання ворожої ракети в цей будинок, — заявив міністр.

Рятувальники знайшли одного чоловіка в заблокованому приміщенні на першому поверсі. Клименко повідомляв, що чоловік був на першому поверсі чоловік затиснутий у бетонному склепі.

– Треба вирізати в бетонному просторі такий тунель. З чоловіком спілкуються, можуть передавати воду, – казав він.

Згодом рятувальники повідомили, що понад три години з чоловіком підтримували голосовий контакт. Він провалився з другого поверху на перший і його затисло конструкціями.

дістали чоловіка живим з-під завалів

Фото: ДСНС

Рятувальники пробили отвір у стіні сусідньої квартири і сформували своєрідний тунель. На чоловіка наклали спеціальні фіксатори, щоб не нашкодити під час порятунку.

Атака на Київ 31 липня

У ніч на 31 липня російська армія завдала комбінованої атаки по Києву. Станом на 10:30 кількість постраждалих збільшилася до 82 людей.

Відомо про сімох загиблих, серед яких – дитина. У Святошинському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. Також пошкоджені квартири в декількох будинках. Горіли автівки.

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