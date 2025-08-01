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Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
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На станції Жмеринка з рейок зійшли електровоз і вагон поїзда

Аварія на станції Жмеринка — електровоз і вагон зійшли з рейок, без постраждалих

У Жмеринці сталася залізнична аварія: з рейок зійшли один вагон електропоїзда та секція електровоза, який виїхав назустріч пасажирському складу.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Аварія на станції Жмеринка: що відомо

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місце події вже виїхала комісія для з’ясування причин аварії.

Зараз дивляться

У компанії зазначили, що подія не впливає на рух пасажирських поїздів. Водночас пасажирів закликають стежити за можливими змінами у графіку.

Рух у напрямку Жмеринки триває, деталі інциденту з’ясовуються.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня ворог вкотре здійснив атаку на Павлоград, завдавши удару по залізничній інфраструктурі. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю вокзалу, залізничні колії та контактну мережу.

Також унаслідок обстрілу столиці 31 липня російськими військами було пошкоджено ділянку залізничної колії.

Постраждалих серед пасажирів і працівників немає — всі вчасно були евакуйовані у безпечні зони.

Рух пошкодженими ділянками здійснювався тепловозами, а на місці активно працювали ремонтні бригади.

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Фото: Укрзалізниця

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