Під час ранкового артобстрілу Херсона загинула мати трьох дітей – ОВА

Сьогодні, 1 серпня, під час артилерійського обстрілу Херсона загинула жінка 1974 р.н. Її троє дітей госпіталізовані з гострою реакцією на стрес.

Про це в Telegram повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

Загибель жінки під час обстрілу Херсона: що відомо

Як повідомив голова Херсонської ОВА, 1 серпня, орієнтовно о 06.40 російська армія обстріляла з артилерії Дніпровський район Херсона.

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– В результаті ворожої атаки смертельні поранення отримала мати трьох дітей 1974 року народження, – йдеться в повідомленні.

Олександр Прокудін уточнив, що життю дітей нічого не загрожує. Дівчатка 2008, 2010 і 2011 років народження зараз перебувають у лікарні – під наглядом медиків. У них діагностували гостру реакцію на стрес.

Як повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, що спричинило загибель цивільної особи (ч. 2 ст. 438 КК України).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 255-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Олександр Прокудін, Херсонська облпрокуратура

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