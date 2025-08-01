Удар по Дніпропетровщині: з-під завалів дістали 2 дітей, хлопчик у тяжкому стані

У ніч на 1 серпня ворог завдав чергового удару по Дніпропетровській області, застосувавши безпілотники.

Удар дронами по Дніпропетровській області – які наслідки

Внаслідок атаки безпілотниками сьогодні постраждали четверо людей, серед яких двоє дітей.

Також було пошкоджено житлові будинки, об’єкти інфраструктури, фермерські господарства та навчальний заклад, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Зараз дивляться

– Були удари безпілотниками по Синельниківщині. А саме Васильківській, Українській та Миколаївській громадах. Постраждала 35-річна жінка. Виникло декілька пожеж. Горіли два фермерські господарства, ліцей, пошта. Зайнялося і на території приватного домоволодіння, – написав Лисак.

Окупанти також обстріляли Покровську громаду, де під завалами зруйнованого будинку знайшли двох дітей.

– За попередньою інформацією, з-під завалів дістали двох дітей. Деталі уточнюємо, – зазначив очільник області.

Згодом стало відомо, що діти були госпіталізовані. Стан 4-річного хлопчика важкий.

15-річна дівчинка у стані середньої тяжкості. Їм надають всю необхідну меддопомогу, додав Лисак.

У Нікопольському районі також зафіксовано удари. Там ворог застосував безпілотники та артилерію по райцентру, Червоногригорівській та Марганецькій громадах.

Постраждав 25-річний чоловік, який лікується амбулаторно.

Пошкоджено інфраструктуру та приватні авто. За словами Лисака, оборонні сили знищили над областю три ворожі безпілотники.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.