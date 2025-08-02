Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Допомога малозабезпеченим сім’ям з 1 серпня: що варто знати
Всім зробив гарно: Іво Бобул згадав свої чотири шлюби та найбільшу помилку
Що зміниться для ВПО з 1 серпня: виплати, житло та працевлаштування
Обірвати спілкування без пояснень: названо найжорсткішу форму психічного насильства
Пенсії, соціальна допомога і ВПО: очільник Мінсоцполітики анонсував зміни
Марта Бондаренко, редакторка стрічки
3 хв.

РФ уночі дронами атакувала Слов’янськ: пошкоджено готель, є поранений

Словʼянськ

Уночі 2 серпня росіяни атакували Словʼянськ Донецької області ударними дронами типу Шахед.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Атака дронів на Словʼянськ 2 серпня: що відомо

За словами Вадима Ляха, російський ворог ударив дронами по центру Словʼянська. Там пошкоджено готель Словʼянськ – це одна з візитівок міста.

Зараз дивляться

Також пошкоджено прилеглі багатоповерхівки та гуртожиток. На жаль, одна людина зазнала поранень.

Нічна атака на Словʼянськ 2 серпня 2025: наслідки Фото 1

Фото: Вадим Лях

Нічна атака на Словʼянськ 2 серпня 2025: наслідки Фото 2

Фото: Вадим Лях

Атаки РФ на Донеччину

Як повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, за минулу добу та ніч у Білозерському Покровського району від ворожих обстрілів пошкоджено три будинки, чотири господарчі споруди, три гаражі.

У Мирнограді поранено людину. У Добропіллі Криворізької громади поранено двох осіб, пошкоджено два будинки та два нежитлові приміщення. У Білицькому і Водянському Добропільської громади поранено по одній людині.

У Покровську від ворожих ударів загинули дві особи.

У Краматорському районі у Зарічному Лиманської громади зруйновано п’ять будинків, ще по одному — у Кривій Луці та Дробишевому.

У Краматорську пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю та промзону. У Староварварівці Олександрівської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено три багатоповерхівки та три приватні будинки.

У Сіверську Бахмутського району ворожими обстрілами пошкоджено чотири будинки.

Читайте також
Розвідка встановила особу командира бригади РФ, яка атакує Шахедами Україну
Росія шахедами точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації.

У ніч на 2 серпня (починаючи з 18:00 1 серпня) росіяни атакували Україну 53 засобами повітряного нападу. Станом на ранок знищено або заглушено 45 ворожих повітряних цілей.

Фото: Вадим Лях

Пов'язані теми:

атака дронамиВійна в УкраїніВибухСлов'янськШахеди
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь