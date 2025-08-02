РФ уночі дронами атакувала Слов’янськ: пошкоджено готель, є поранений

Уночі 2 серпня росіяни атакували Словʼянськ Донецької області ударними дронами типу Шахед.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Атака дронів на Словʼянськ 2 серпня: що відомо

За словами Вадима Ляха, російський ворог ударив дронами по центру Словʼянська. Там пошкоджено готель Словʼянськ – це одна з візитівок міста.

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Також пошкоджено прилеглі багатоповерхівки та гуртожиток. На жаль, одна людина зазнала поранень.

Атаки РФ на Донеччину

Як повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, за минулу добу та ніч у Білозерському Покровського району від ворожих обстрілів пошкоджено три будинки, чотири господарчі споруди, три гаражі.

У Мирнограді поранено людину. У Добропіллі Криворізької громади поранено двох осіб, пошкоджено два будинки та два нежитлові приміщення. У Білицькому і Водянському Добропільської громади поранено по одній людині.

У Покровську від ворожих ударів загинули дві особи.

У Краматорському районі у Зарічному Лиманської громади зруйновано п’ять будинків, ще по одному — у Кривій Луці та Дробишевому.

У Краматорську пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю та промзону. У Староварварівці Олександрівської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено три багатоповерхівки та три приватні будинки.

У Сіверську Бахмутського району ворожими обстрілами пошкоджено чотири будинки.

У ніч на 2 серпня (починаючи з 18:00 1 серпня) росіяни атакували Україну 53 засобами повітряного нападу. Станом на ранок знищено або заглушено 45 ворожих повітряних цілей.

Фото: Вадим Лях

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