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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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Вибух у Миколаєві: ворог запустив ракету з Ту-22М3

Рятувальник ДСНС
Фото: ДСНС

У Миколаєві було чутно звук вибуху – атаку міста підтвердив мер Олександр Сєнкевич.

Вибухи у Миколаєві 2 серпня 2025 року

Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, російські терористи атакували Миколаїв. Наслідком обстрілу стала пожежа. Всі відповідні служби вже працюють.

Вибухи у Миколаєві пролунали на тлі загрози пусків ракет Х-22 з російського бомбардувальника Ту-22м3 в акваторії Чорного моря.

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До того ж, окремо у Повітряних силах попередили, про ракету курсом на Миколаїв.

Зі свого боку начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що є відключення світла в області. Чи пов’язано це з обстрілом поки що не зрозуміло.

Нагадаємо, що уночі проти 24 липня сили протиповітряної оборони Миколаївщини знищили або приглушили вісім ворожих дронів-камікадзе типу Shahed-131/136, а також безпілотники інших типів. Наслідком падіння уламків стали пожежі на складах двох підприємств.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 256-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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