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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Вибухи в Сумському районі: російський дрон атакував авто Укрпошти

дрон бпла
Фото: Pixabay

Вибухи в Сумському районі пролунали унаслідок влучання російського дрона в автівку Укрпошти.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

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За словами посадовця, удар безпілотника припав безпосередньо по поштовій автівці, в якій перебували двоє працівників підприємства – водій та співробітниця.

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Обоє зазнали поранень, однак змогли самостійно дістатися до медичного закладу, де їм наразі надають медичну допомогу. Їх оглядають лікарі.

Автомобіль також дістав значні пошкодження внаслідок вибуху.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 256-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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