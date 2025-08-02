Вибухи в Києві 3 серпня: ворог атакував столицю ракетами

Вибухи в Києві пролунали в ніч на неділю, 3 серпня, під час ракетної загрози.

Про ракетну атаку на столицю повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Вибухи в Києві сьогодні: що відомо

Перед вибухами в Києві сьогодні оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістики.

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Столична влада закликала громадян негайно скористатися найближчими укриттями та перебувати там до завершення небезпеки.

– Ворог атакує Київ ракетами. Будь ласка, залишайтесь в укриттях! – наголосив Тимур Ткаченко.

Своєю чергою Повітряні сили ЗСУ попередили про рух кількох ракет у напрямку Києва.

Про наслідки вибухів у Києві під час ракетної атаки поки не повідомлялося.

Вибухи в Києві у ніч на 31 липня: наслідки

Попередня комбінована атака на Київ відбулася у ніч на 31 липня. Ворог атакував столицю крилатими ракетами Іскандер-К та дронами.

Вибухи в Києві, зокрема, лунали у Святошинському, Солом’янському, Голосіївському, Шевченківському районах.

У Святошинському районі ракета влучила у дев’ятиповерхівку, зруйнувавши під’їзд.

Загалом внаслідок атаки на Київ тоді загинула 31 людина, зокрема п’ятеро дітей. Постраждали 159 людей, серед них 16 дітей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 257-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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