Наркозалежна агентка РФ планувала теракт у Дніпрі: деталі

Контррозвідка СБУ запобігла теракту у прифронтовому Дніпрі та затримала російську агентку. Жінка готувала вибух біля адмінбудівлі одного з правоохоронних органів у центральній частині міста.

Про це повідомила пресслужба СБУ у понеділок, 4 серпня.

СБУ затримала агентку РФ

За даними слідства, 29-річна мешканка Вінниці, яка має наркотичну залежність, потрапила у поле зору окупантів через Telegram, коли шукала “легких грошей”.

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Після вербування її відправили до Павлограда на Дніпропетровщині, де вона, за вказівкою куратора, дістала зі схованки саморобну вибухівку.

Пізніше жінка отримала нове завдання – приїхати до Дніпра, поселитися в орендованій квартирі й провести дорозвідку біля будівлі правоохоронців, яку росіяни планували підірвати.

Паралельно жінка обрала поблизу запланованого місця теракту зручне місце для схованки, куди й заклала вибухівку, передавши координати куратору. Згідно з планом, інший виконавець мав забрати вибухівку зі схрону, закласти її біля держустанови й активувати.

Проте СБУ спрацювала на випередження – вибухівку вдалося вчасно знайти та знешкодити, а саму агентку затримали під час спроби втечі з міста. Її затримали на блокпосту, коли вона намагалася проїхати маршрутним автобусом у бік Одеси, де планувала “залягти на дно”.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України (готування до вчинення терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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