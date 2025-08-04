РФ уночі атакувала Україну 162 дронами і Кинджалом: ППО збила майже усі БпЛА

У ніч на 4 серпня (починаючи з 19:30 3 серпня) Росія здійснила чергову повітряну атаку на Україну, застосувавши 163 засоби повітряного нападу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 4 серпня: що відомо

Противник атакував за допомогою 162 ударних БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів, а також однієї аеробалістичної ракети Х-47 М2 Кинджал.

Зараз дивляться

Запуски здійснювались із напрямків Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел (РФ), а також із Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.

До відбиття атаки були залучені підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, сил радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи та системи безпілотної оборони.

За попередніми даними, станом на 11:30 знищено або заглушено 161 ворожу повітряну ціль – БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Попри ефективну роботу ППО, зафіксовано влучання 1 безпілотника, а також падіння уламків збитих дронів у 9 локаціях на Одещині та Київщині.

На місцях тривають аварійно-рятувальні роботи, інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.