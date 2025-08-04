РФ ввечері та зранку била по Нікопольщині: серед поранених — немовля

До пізнього вечора та вранці 4 серпня російські військові обстрілювали Нікопольщину, що у Дніпропетровській області. На жаль, є поранені цивільні.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Атака на Нікопольщину 4 серпня: що відомо

За словами Сергія Лисака, ворог бив по населених пунктах Нікопольського району з артилерії, FPV-дронами та скидав боєприпаси з БпЛА.

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Під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська громади.

Через ворожі атаки поранення отримали троє людей, всіх госпіталізували у лікарні. Дві жінки 40 та 46 років перебувають у стані середньої тяжкості, а 4-місячна дівчинка – важка.

Через артобстріл Марганця, що стався вчора надвечір, пошкоджене транспортне підприємство.

Над областю сили протиповітряної оборони знищили два безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 258-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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