Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Допомога малозабезпеченим сім’ям з 1 серпня: що варто знати
Пенсії, соціальна допомога і ВПО: очільник Мінсоцполітики анонсував зміни
Всім зробив гарно: Іво Бобул згадав свої чотири шлюби та найбільшу помилку
Не бачимо прогресу: Рубіо про чергові переговори з оточенням Путіна про Україну
Вибухи в Києві 3 серпня: ворог атакував столицю ракетами
Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.

РФ ввечері та зранку била по Нікопольщині: серед поранених — немовля

Обстріл Нікопольщини 4 серпня 2025: що відомо
Фото: ДСНС

До пізнього вечора та вранці 4 серпня російські військові обстрілювали Нікопольщину, що у Дніпропетровській області. На жаль, є поранені цивільні.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Атака на Нікопольщину 4 серпня: що відомо

За словами Сергія Лисака, ворог бив по населених пунктах Нікопольського району з артилерії, FPV-дронами та скидав боєприпаси з БпЛА.

Зараз дивляться

Під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська громади.

Через ворожі атаки поранення отримали троє людей, всіх госпіталізували у лікарні. Дві жінки 40 та 46 років перебувають у стані середньої тяжкості, а 4-місячна дівчинка – важка.

Через артобстріл Марганця, що стався вчора надвечір, пошкоджене транспортне підприємство.

Над областю сили протиповітряної оборони знищили два безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 258-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Окупанти готують Донецький аеропорт для запуску дронів по Україні – ISW
злітна смуга

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніДніпропетровська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь