РФ атакувала Лозову: є загиблий та поранені, тимчасово закритий вокзал
Російська армія завдала ударів по Лозовій на Харківщині в ніч на 5 серпня. Місто пережило наймасованішу атаку з початку війни. Відомо про десятьох постраждалих та одного загиблого.
Про це повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський та пресслужба ДСНС.
Атака на Лозову 5 серпня: наслідки
У ДСНС повідомили, що внаслідок нічної масованої атаки БпЛА на місто Лозова виникло декілька осередків пожеж. Постраждали десять осіб, з них двоє дітей, ще один чоловік загинув.
Внаслідок атаки на Лозову сьогодні, 5 серпня, пошкоджено критичну інфраструктуру, багатоповерхівки та приватний сектор.
На місцях працюють рятувальники, медики та екстрена допомога. Відбувається фіксація наслідків атаки РФ на Лозову.
– Відновлюємо водопостачання. Без світла залишається частина міста, зокрема Авилівка, а також Катеринівський старостинський округ. Прошу мешканців повідомляти про пошкодження, – зазначив Зеленський.
Він додав, що у місті відбуваються зміни у транспортному сполученні. Також тимчасово закритий залізничний вокзал.
Член правління АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський повідомив, що внаслідок атаки РФ постраждав вокзал у Лозовій. Він повідомив про одного загиблого співробітника залізниці.
– Більшість встигли перейти до укриттів, але на жаль, маємо загиблого співробітника – чергового механіка одного з підрозділів на залізничному вузлі та чотирьох травмованих працівників, яким надається вся потрібна допомога, – повідомив він.
Зміни у розкладі вокзалу у Лозовій
З міркувань безпеки було внесено тимчасові зміни до курсування приміських потягів.
У зв’язку з обстрілом вже прямує об’їзним маршрутом поїзд №66/65 –166/165 Умань – Черкаси – Харків, те ж очікує на інші поїзди краматорського напрямку – обʼїзд під резервним тепловозом генеруватиме затримку в межах години.
Пасажирів з/до Лозової до поїздів у Панютиному доставлятимуть автобуси.
Було скасовано потяги сполученням:
- №6852 Дубово – Харків-Пасажирський;
- №6414 Харків-Пасажирський – Лозова.
Зміни у маршрутах таких потягів:
- №6651/6573 Орілька – Полтава-Південна (замість Лозова – Полтава-Південна);
- №6512 Лиманівка – Харків-Пасажирський (замість Лозова – Харків-Пасажирський.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 259-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.