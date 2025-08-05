РФ атакувала Лозову: є загиблий та поранені, тимчасово закритий вокзал

Російська армія завдала ударів по Лозовій на Харківщині в ніч на 5 серпня. Місто пережило наймасованішу атаку з початку війни. Відомо про десятьох постраждалих та одного загиблого.

Про це повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський та пресслужба ДСНС.

Атака на Лозову 5 серпня: наслідки

У ДСНС повідомили, що внаслідок нічної масованої атаки БпЛА на місто Лозова виникло декілька осередків пожеж. Постраждали десять осіб, з них двоє дітей, ще один чоловік загинув.

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Внаслідок атаки на Лозову сьогодні, 5 серпня, пошкоджено критичну інфраструктуру, багатоповерхівки та приватний сектор.

На місцях працюють рятувальники, медики та екстрена допомога. Відбувається фіксація наслідків атаки РФ на Лозову.

– Відновлюємо водопостачання. Без світла залишається частина міста, зокрема Авилівка, а також Катеринівський старостинський округ. Прошу мешканців повідомляти про пошкодження, – зазначив Зеленський.

Він додав, що у місті відбуваються зміни у транспортному сполученні. Також тимчасово закритий залізничний вокзал.

Член правління АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський повідомив, що внаслідок атаки РФ постраждав вокзал у Лозовій. Він повідомив про одного загиблого співробітника залізниці.

– Більшість встигли перейти до укриттів, але на жаль, маємо загиблого співробітника – чергового механіка одного з підрозділів на залізничному вузлі та чотирьох травмованих працівників, яким надається вся потрібна допомога, – повідомив він.

Зміни у розкладі вокзалу у Лозовій

З міркувань безпеки було внесено тимчасові зміни до курсування приміських потягів.

У зв’язку з обстрілом вже прямує об’їзним маршрутом поїзд №66/65 –166/165 Умань – Черкаси – Харків, те ж очікує на інші поїзди краматорського напрямку – обʼїзд під резервним тепловозом генеруватиме затримку в межах години.

Пасажирів з/до Лозової до поїздів у Панютиному доставлятимуть автобуси.

Було скасовано потяги сполученням:

№6852 Дубово – Харків-Пасажирський;

№6414 Харків-Пасажирський – Лозова.

Зміни у маршрутах таких потягів:

№6651/6573 Орілька – Полтава-Південна (замість Лозова – Полтава-Південна);

№6512 Лиманівка – Харків-Пасажирський (замість Лозова – Харків-Пасажирський.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 259-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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