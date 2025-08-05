РФ полює на людей, щоб залякати прифронтові міста: Зеленський про нічну атаку

У ніч на 5 серпня (із 19.00 4 серпня) РФ вдарила по Україні балістикою та майже півсотнею БпЛА, більшість із яких – російсько-іранські Шахеди.

Хоча українські захисники змогли збити значну кількість дронів, були зафіксовані влучання.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують працювати в Лозовій на Харківщині.

Російські війська випустили понад 25 Шахедів по цивільній інфраструктурі. Постраждала залізниця: депо та вокзал.

— Через удари одна людина загинула. Мої співчуття родині та близьким. Іще десять людей постраждали, серед них дві дитини. Всім допомагають, — зазначив президент.

За його словами, під обстрілами цієї ночі перебували також Запорізька, Одеська та Сумська області.

У селі Біленьке Запорізького району окупанти атакували людей за допомогою FPV-дронів, внаслідок чого двоє осіб дістали поранення.

Російська армія продовжує свою тактику залякування прифронтових міст та громад.

— Світ зараз бачить, що санкції проти Росії та вторинні санкції проти всіх, хто допомагає їй наживатися на нафті, можуть спрацювати, якщо будуть достатньо сильними. Тому тиск треба посилювати, і це, безперечно, працюватиме для миру, — зазначив Зеленський.

Він подякував Сполученим Штатам, європейським партнерам, країнам великої сімки та всім, хто готовий на рішучі кроки.

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