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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
2 хв.

РФ завдала ракетного удару по підприємству на Сумщині: є загиблі та поранені

Рятувальник ДСНС
Фото: ДСНС

Російські військові завдали ракетного удару по Сумському району, внаслідок чого загинули двоє людей, є постраждалі.

Про це у Telegram повідомили начальник Сумської ОВА Олег Григоров та прокуратура Сумщини.

РФ атакувала Піщанський старостат на Сумщині 5 серпня

Близько 10:00 ворог атакував Піщанський старостат Сумської громади. Росіяни поцілили у сільськогосподарське підприємство.

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Попередньо двоє людей загинули. Ракетна атака забрала життя працівників підприємства – 54-річного та 55-річного чоловіків. Також постраждали ще троє співробітників – їм надають медичну допомогу.

На місці працюють екстрені служби. Триває пошуково-рятувальна операція.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

До речі, у Сумській області внаслідок удару російського безпілотника по Свеській громаді 2 серпня загинув 12-річний хлопчик і постраждав ще один підліток 13 років.

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